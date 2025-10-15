Inscription
#Manga

Anyway, I'm falling in love with you Tome 5

Haruka Mitsui, Hana Kanehisa, Shirley

ActuaLitté
La fête du lycée Ao est annulée à cause de la pandémie. Shin, qui est président du bureau des étudiants, a dû en avertir tous les lycéens. Quelle n'est pas leur déception à l'annonce de cette triste nouvelle. Les élèves qui, la veille encore, étaient enchantés de préparer ce grand jour, se voient forcés de remballer costumes, décorations et réalisations personnelles. Sensible à leur déception, en particulier celle de Mizuho, Shin prend alors une décision importante...

|

Auteur

Anyway, I'm falling in love with you Tome 5

Haruka Mitsui trad. Hana Kanehisa

Paru le 15/10/2025

176 pages

Pika Edition

7,20 €

9791043303074
