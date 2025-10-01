Aïko, un petit souriceau, rend visite à ses amies : certaines habitent dans une chaussure, d'autres dans un appartement ou encore dans une bicoque carotte. Mais c'est quoi, une maison ? Peut-elle être sous terre ou dans la mer ? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent chez soi quelque part ? Parce qu'il y a un lit, de la crème glacée et des doudous... ou bien plutôt parce que celles et ceux qu'on aime sont là ? A travers une suite de questions simples et ouvertes illustrées par de sublimes planches fourmillant de détails, cet album imagine tous les habitats possibles, des plus réalistes aux plus loufoques !