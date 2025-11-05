Inscription
#Imaginaire

Hilda & Twig

Hélène Dauniol-Remaud, Luke Pearson, Pearson Luke

Demain il va neiger ! Voilà qui annonce une inoubliable dernière journée de vacances avec Burku, l'amie troll d'Hilda. Mais rien ne se passe comme prévu et la journée qui s'annonçait exceptionnelle vire au fiasco faute de poudreuse. Twig a alors une idée : et s'il allait réveiller l'Homme de glace dont il a repéré le terrier ? Mais ce dernier est bien plus puissant qu'imaginé, et une tempête de neige d'une rare violence se déchaîne alors, mettant toute la vallée en danger. Après l'avoir réveillé, Twig réussira-t-il à ramener l'Homme de glace à son hibernation et ainsi sauver Hilda ? Une nouvelle mission pour notre renard-cerf préféré, qui revient aux fondamentaux de la série initiale, les Trolls, et met en scène des valeurs humanistes d'entraide, de respect et d'amitié. Un cadeau idéal pour le Noël des premiers lecteurs à partir de 5 ans !

Par Hélène Dauniol-Remaud, Luke Pearson, Pearson Luke
Chez Casterman

|

Auteur

Hélène Dauniol-Remaud, Luke Pearson, Pearson Luke

Editeur

Casterman

Genre

Aventure

Retrouver tous les articles sur Hilda & Twig par Hélène Dauniol-Remaud, Luke Pearson, Pearson Luke

Commenter ce livre

 

Hilda & Twig

Luke Pearson, Pearson Luke trad. Hélène Dauniol-Remaud

Paru le 05/11/2025

64 pages

Casterman

13,50 €

9782203300408
