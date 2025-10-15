Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Wildrose

Emilie Parizot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Wildrose. Le manoir où rien ne disparaît jamais vraiment. Ni les secrets. Ni les sentiments. Sept ans après s'être enfui sans un mot, Lyle hérite malgré lui de Wildrose, ce manoir chargé de souvenirs et de regrets. Alors qu'il est persuadé de pouvoir le vendre rapidement, il découvre que son défunt père a caché le titre de propriété quelque part entre les vieux murs. Ce qui ne devait être qu'une formalité se transforme alors en une étrange chasse aux trésors au coeur de la bâtisse... Mais en franchissant les portes de cet énigmatique hôtel, il ne s'attendait pas à revoir Mavis. Elle n'a pourtant plus rien de l'adolescente au coeur brisé qu'il a abandonnée : aujourd'hui, elle est prête à tout pour reprendre la direction de ce qu'elle considère être son refuge. Et elle ne laissera pas cet héritier revenu du passé gâcher ses plans. Malheureusement pour eux, le destin n'obéit qu'à ses lois... et ce manoir aussi.

Par Emilie Parizot
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Emilie Parizot

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Suspense romantique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Wildrose par Emilie Parizot

Commenter ce livre

 

Wildrose

Emilie Parizot

Paru le 15/10/2025

350 pages

Hugo et Compagnie

17,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042902056
9791042902056
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.