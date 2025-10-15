Wildrose. Le manoir où rien ne disparaît jamais vraiment. Ni les secrets. Ni les sentiments. Sept ans après s'être enfui sans un mot, Lyle hérite malgré lui de Wildrose, ce manoir chargé de souvenirs et de regrets. Alors qu'il est persuadé de pouvoir le vendre rapidement, il découvre que son défunt père a caché le titre de propriété quelque part entre les vieux murs. Ce qui ne devait être qu'une formalité se transforme alors en une étrange chasse aux trésors au coeur de la bâtisse... Mais en franchissant les portes de cet énigmatique hôtel, il ne s'attendait pas à revoir Mavis. Elle n'a pourtant plus rien de l'adolescente au coeur brisé qu'il a abandonnée : aujourd'hui, elle est prête à tout pour reprendre la direction de ce qu'elle considère être son refuge. Et elle ne laissera pas cet héritier revenu du passé gâcher ses plans. Malheureusement pour eux, le destin n'obéit qu'à ses lois... et ce manoir aussi.