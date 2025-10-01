Inscription
#Roman francophone

La Voix de l'arbre

Bernard Werber

Si les arbres pouvaient s'exprimer, que nous diraient-ils ? Rose, jeune scientifique déterminée, a suivi son compagnon au coeur de la plus ancienne forêt de France. Il veut lui faire partager son émerveillement et sa passion pour un chêne millénaire d'une rare beauté. Mais le spectacle tourne au drame lorsqu'une lourde branche tombe de l'arbre et tue le jeune homme sur le coup. Accusée du meurtre, traquée par la police, Rose décide de fuir, le temps de prouver son innocence. Alors que tout l'accable, une solution, aussi surprenante soit-elle, se dessine : communiquer avec ce grand chêne, témoin du drame. Aidée de Sylvain, botaniste aussi original que génial, elle élabore une machine capable d'une telle prouesse : un Arbrophone. Ce qu'elle va découvrir dépasse de loin le cadre de l'enquête policière... Dans ce suspense haletant, entre aventure, science et passion, Bernard Werber nous révèle un univers merveilleux et nous reconnecte à l'énergie vitale des forêts.

Par Bernard Werber
Chez Albin Michel

|

Auteur

Bernard Werber

Editeur

Albin Michel

Genre

Littérature française

La Voix de l'arbre

Bernard Werber

Paru le 01/10/2025

352 pages

Albin Michel

21,90 €

9782226486356
