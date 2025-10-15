Le Noël des joyeux X-Men

Parfois, les X-Men traversent des moments difficiles (enfin, disons que c'est même souvent le cas), mais cela ne les empêche pas de prendre une pause de temps en temps. Et quoi de mieux pour cela que l'esprit de Noël ? Que prépare Magnéto pour Hanoukah ? Comment Malicia et Gambit célèbrent-ils leur premier Noël en tant que couple marié ? Jubilé est-elle vraiment la championne des courses de Noël ? Cet album vous apportera toutes les réponses à des questions que vous ne vous étiez (probablement) jamais posées ! Un recueil exceptionnel sous forme de calendrier de l'avent, avec 25 histoires courtes signées par les plus grands auteurs Marvel. On retrouve Chris Claremont, Charles Soule, Cullen Bunn et Kelly Thompson au scénario, et des dessinateurs comme Terry Dodson, Shawn Crystal, Cory Smith et David López. Un cadeau parfait pour tous les fans de comics !