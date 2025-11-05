Inscription
#Essais

Comment habiter notre planète

Perig Pitrou

Par-delà l'admiration suscitée par les prouesses technologiques, le succès mondial de la saga Avatar, réalisée par James Cameron, s'explique par sa capacité à faire écho aux grandes interrogations du monde contemporain concernant la protection de l'environnement, la multiplication des guerres, le pouvoir des biotechnologies et le respect de la diversité culturelle. Même si les événements relatés se déroulent sur une lointaine planète, Pandora, ces films conduisent les spectateurs à s'interroger sur la manière de vivre sur Terre au début du troisième millénaire. En regardant ces images, une partie importante de l'humanité est amenée à réfléchir à sa place dans l'univers et à son rapport au vivant. Pour appréhender cette expérience, ce livre mobilise le regard de l'anthropologie afin de montrer ce que la comparaison avec les peuples rencontrés dans Avatar révèle de notre humanité et de notre manière d'habiter notre planète.

Par Perig Pitrou
Chez Presses Universitaires de France - PUF

Auteur

Perig Pitrou

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Ethnologie et anthropologie

Comment habiter notre planète

Perig Pitrou

Paru le 05/11/2025

Presses Universitaires de France - PUF

19,00 €

9782130890393
