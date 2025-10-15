Les micronautes Tome 2

Plongez dans les origines du Microvers ! Pour affronter le Roi Argon, le Commandant Rann et son équipe vont avoir besoin de renforts, et deux nouvelles recrues ne seront pas de trop. Et pourquoi pas aussi un petit coup de main du Docteur Strange ? Et alors qu'un assassin métamorphe les poursuit sans relâche, les Micronautes se retrouvent projetés... en pleine Salle des Dangers des X-Men ! Le succès rencontré par les premiers OMNIBUS consacrés à Rom et aux Micronautes a dépassé toutes les attentes. Si la nostalgie joue un rôle, c'est surtout la modernité des scénarios de Bill Mantlo qui explique un tel engouement. Et pour ne rien gâcher : AUCUN des épisodes de ce volume n'a encore été publié en France !