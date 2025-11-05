Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Devenez un vrai bon manager

Isabelle Barth, Julie Audouze

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Vous pensiez que manager était inné, qu'il suffisait d'avoir du bon sens et deux-trois outils glanés en formation ? Vous risquez bien de tomber de haut, car entre les injonctions paradoxales, les réunions sans fin et les attentes floues, on se prend vite les pieds dans le tapis ! Dans ce grand écart, peut-être vous sentez-vous seul, perdu, parfois même illégitime ? Déculpabilisant, cet ouvrage entièrement illustré mêle clarté, humour, honnêteté et parler-vrai. Ses 30 fiches explorent les défis du management de façon intuitive et incarnée. Grâce à ses clés de lecture originales, il vous propose de penser autrement, bousculer vos idées reçues et faire évoluer vos pratiques. - Comment rester aligné quand tout pousse à se disperser ? - Comment faire confiance, gérer ses émotions ? - Comment manager son propre manager ? - Comment ne pas reproduire les comportements qu'on a subis ? - Ou encore, comment manager quand on est une femme, - dans un environnement qui ne l'a pas toujours prévu ? Un compagnon de route à garder à portée de main, pour les jours où ça tangue et dans les moments où l'on doute.

Par Isabelle Barth, Julie Audouze
Chez Dunod

|

Auteur

Isabelle Barth, Julie Audouze

Editeur

Dunod

Genre

Management

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Devenez un vrai bon manager par Isabelle Barth, Julie Audouze

Commenter ce livre

 

Devenez un vrai bon manager

Isabelle Barth

Paru le 05/11/2025

160 pages

Dunod

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100886968
9782100886968
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.