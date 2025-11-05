Devenez un vrai bon manager

Vous pensiez que manager était inné, qu'il suffisait d'avoir du bon sens et deux-trois outils glanés en formation ? Vous risquez bien de tomber de haut, car entre les injonctions paradoxales, les réunions sans fin et les attentes floues, on se prend vite les pieds dans le tapis ! Dans ce grand écart, peut-être vous sentez-vous seul, perdu, parfois même illégitime ? Déculpabilisant, cet ouvrage entièrement illustré mêle clarté, humour, honnêteté et parler-vrai. Ses 30 fiches explorent les défis du management de façon intuitive et incarnée. Grâce à ses clés de lecture originales, il vous propose de penser autrement, bousculer vos idées reçues et faire évoluer vos pratiques. - Comment rester aligné quand tout pousse à se disperser ? - Comment faire confiance, gérer ses émotions ? - Comment manager son propre manager ? - Comment ne pas reproduire les comportements qu'on a subis ? - Ou encore, comment manager quand on est une femme, - dans un environnement qui ne l'a pas toujours prévu ? Un compagnon de route à garder à portée de main, pour les jours où ça tangue et dans les moments où l'on doute.