Insécurité

Frédéric Ploquin, Frédéric Lauze

ActuaLitté
Vous pensez tout savoir sur l'insécurité en France ? Détrompez-vous. C'est le témoignage coup de poing d'un commissaire qui a vu, vécu et compris ce que les chiffres officiels taisent et ce que les médias effleurent à peine. Ce livre révèle des faits inédits et des chiffres jamais dévoilés. Saviez-vous que la France est passée de 500 000 crimes et délits par an en 1960 à 3, 6 millions en 2022 ? Que les cambriolages ont bondi de 60 % en vingt-cinq ans, touchant désormais aussi bien les campagnes que les villes ? Que chaque année, 300 000 Français subissent des violences physiques, dont 122 000 dans les transports ? Que le narcotrafic emploie aujourd'hui 240 000 personnes et génère jusqu'à 5 milliards d'euros, infiltrant l'économie légale et sapant la République de l'intérieur ? Ou encore que la fraude sociale, souvent minimisée, pèse des milliards d'euros chaque année, menaçant l'équilibre même de notre modèle de solidarité ? Dans ce réquisitoire implacable, le commissaire Frédéric Lauze démonte les mécanismes qui ont permis à l'insécurité de s'installer. Il décortique, chiffres à l'appui, les dysfonctionnements systémiques : justice défaillante, narcotrafic tentaculaire, délinquance des mineurs explosive, fraude sociale massive. Ce document révèle les coulisses d'un système judiciaire paralysé par l'idéologie et d'une police désarmée face à l'ultra-violence. Ce livre s'adresse à chacun d'entre nous : victimes, parents inquiets, élus démunis, citoyens désabusés ou tout simplement Français soucieux de l'avenir de leur pays. Ne vous contentez plus des discours : découvrez la réalité, les coulisses et les solutions. Un livre choc qui redonne espoir et propose enfin une voie pour sortir de l'impasse. Secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, Frédéric Lauze a fait une carrière de terrain qui l'a amené au poste d'inspecteur général de la police puis de conseiller du Premier ministre pendant cinq ans. Il a co-écrit ce livre avec Frédéric Ploquin, spécialiste de la criminalité organisée et observateur attentif de la police depuis quarante ans.

Chez Fayard

Paru le 01/10/2025

352 pages

21,90 €

9782213731865
