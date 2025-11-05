Inscription
#Beaux livres

L'argot du cinéma français

Philippe Lombard

ActuaLitté
Le cinéma français a son propre langage, qui compte un vocabulaire riche et coloré. Quelques néologismes, mais beaucoup d'expressions argotiques reprises par les meilleurs dialoguistes et immortalisées par les plus grands acteurs. Même s'ils ont des origines faubouriennes ou littéraires, des mots comme "rififi" , "morfalou" , "ripou" ou "grisbi" sont difficiles à dissocier des films qui les ont popularisés. Cet ouvrage recense près de 150 mots d'argot ou d'esprit, aphorismes, néologismes et expressions fleuries... dont il donne le sens, l'origine et le contexte cinématographique (films, acteurs, etc.). Anecdotes amusantes ou historiques, répliques, ainsi que affiches et photos de films, accompagnent le propos de l'auteur.

Par Philippe Lombard
Chez Dunod

|

Auteur

Philippe Lombard

Editeur

Dunod

Genre

Essais

Retrouver tous les articles sur L'argot du cinéma français par Philippe Lombard

Commenter ce livre

 

L'argot du cinéma français

Philippe Lombard

Paru le 05/11/2025

224 pages

Dunod

9,90 €

ActuaLitté
9782100883783
