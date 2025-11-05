Dans les années 1930, les "garçons de la rue Panisperna" , un groupe de jeunes physiciens dirigé par un certain Enrico Fermi à Rome, révolutionna la physique nucléaire. Il y avait Emilio Segrè, Edoardo Amaldi, Ettore Majorana ou encore Franco Rasetti. Ensemble, ils découvrirent de nouveaux noyaux artificiels et les propriétés des neutrons lents, ouvrant la voie à la fission nucléaire. Confronté à la montée du fascisme et de ses lois raciales en Italie, le groupe se dispersa. Après un Nobel pas forcément mérité, Fermi émigra aux Etats-Unis, jouant un rôle clé dans le projet Manhattan. Leur héritage scientifique marque aujourd'hui encore profondément la physique moderne. De l'Italie fasciste jusqu'aux laboratoires de Los Alamos aux Etats-Unis, en passant par l'Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni, l'URSS, le Japon et la France, voici l'étonnante histoire de physiciens entraînés dans la tourmente de l'Histoire !