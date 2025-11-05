Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Les garçons de la rue Panisperna

Jean-François Chanson, Lorenzo Chiavini

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans les années 1930, les "garçons de la rue Panisperna" , un groupe de jeunes physiciens dirigé par un certain Enrico Fermi à Rome, révolutionna la physique nucléaire. Il y avait Emilio Segrè, Edoardo Amaldi, Ettore Majorana ou encore Franco Rasetti. Ensemble, ils découvrirent de nouveaux noyaux artificiels et les propriétés des neutrons lents, ouvrant la voie à la fission nucléaire. Confronté à la montée du fascisme et de ses lois raciales en Italie, le groupe se dispersa. Après un Nobel pas forcément mérité, Fermi émigra aux Etats-Unis, jouant un rôle clé dans le projet Manhattan. Leur héritage scientifique marque aujourd'hui encore profondément la physique moderne. De l'Italie fasciste jusqu'aux laboratoires de Los Alamos aux Etats-Unis, en passant par l'Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni, l'URSS, le Japon et la France, voici l'étonnante histoire de physiciens entraînés dans la tourmente de l'Histoire !

Par Jean-François Chanson, Lorenzo Chiavini
Chez Dunod

|

Auteur

Jean-François Chanson, Lorenzo Chiavini

Editeur

Dunod

Genre

Historique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les garçons de la rue Panisperna par Jean-François Chanson, Lorenzo Chiavini

Commenter ce livre

 

Les garçons de la rue Panisperna

Jean-François Chanson, Lorenzo Chiavini

Paru le 05/11/2025

144 pages

Dunod

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100857722
9782100857722
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.