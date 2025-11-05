Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman jeunesse

La fille du chaos

Cassandra O'Donnell, Jean-Mathias Xavier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis l'arrivée d'agents du Ministère au collège des Enfants Spéciaux, des élèves disparaissent mystérieusement. Lorsque ces hommes inquiétants commencent à s'intéresser à ses pouvoirs, Emma n'a plus qu'une solution pour protéger sa magie : la fuite. Mais Hell, son ténébreux protecteur, disparaît à son tour, et son courage vacille. Seule l'union des créatures surnaturelles de l'école pourrait désormais contrer le Ministère...

Par Cassandra O'Donnell, Jean-Mathias Xavier
Chez Flammarion

|

Auteur

Cassandra O'Donnell, Jean-Mathias Xavier

Editeur

Flammarion

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La fille du chaos par Cassandra O'Donnell, Jean-Mathias Xavier

Commenter ce livre

 

La fille du chaos

Cassandra O'Donnell, Jean-Mathias Xavier

Paru le 12/11/2025

400 pages

Flammarion

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080496850
9782080496850
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.