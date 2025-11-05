La fille du chaos

Depuis l'arrivée d'agents du Ministère au collège des Enfants Spéciaux, des élèves disparaissent mystérieusement. Lorsque ces hommes inquiétants commencent à s'intéresser à ses pouvoirs, Emma n'a plus qu'une solution pour protéger sa magie : la fuite. Mais Hell, son ténébreux protecteur, disparaît à son tour, et son courage vacille. Seule l'union des créatures surnaturelles de l'école pourrait désormais contrer le Ministère...