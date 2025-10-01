Inscription
#Essais

Histoire de l'enseignement supérieur en France (XIXe-XXIe)

Jean-François Condette

ActuaLitté
Cet ouvrage propose une synthèse inédite sur une histoire de l'enseignement supérieur en France de 1800 à nos jours en présentant systématiquement les acteurs, les contenus et les formations dans le cadre de l'histoire sociale et politique du temps. A ce titre deux chapitres, jamais étudiés dans les synthèses sur ce sujet, sont proposés, l'un sur l'enseignement supérieur pendant la Première Guerre mondiale, l'autre sur ce même enseignement pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit de dégager, sur plus de 220 ans, les grandes étapes de fondation et de rénovation de cet enseignement, mais aussi d'insister sur les continuités et les "mouvements de fond" qui le caractérisent. La hausse progressive des effectifs étudiants, leur féminisation, l'affirmation de la recherche scientifique, la professionnalisation des formations sont ainsi des tendances lourdes tout comme l'engagement des acteurs universitaires dans la vie de la cité et dans les grands débats politiques de l'époque, l'internationalisation progressive des institutions. L'auteur propose ainsi la description des événements de mai-juin 1968, de leurs causes et de leurs effets sur le monde de l'enseignement supérieur. Ce tableau sur la longue durée ne traite pas seulement (comme les autres ouvrages) des universités, mais intègre également les "autres enseignements supérieurs" (écoles de commerce, de gestion, écoles d'ingénieurs, classes préparatoires aux grandes écoles, grandes écoles, etc.). Il permet de disposer des clés de lecture d'un système français d'enseignement supérieur complexe et désormais fréquenté par une grande partie de la jeunesse du pays.

Par Jean-François Condette
Chez Armand Colin

|

Auteur

Jean-François Condette

Editeur

Armand Colin

Genre

Métiers de l'éducation nationa

Histoire de l'enseignement supérieur en France (XIXe-XXIe)

Jean-François Condette

Paru le 01/10/2025

474 pages

Armand Colin

37,00 €

ActuaLitté
9782200642402
