En France, la majorité des entreprises sont créées par des entrepreneurs indépendants. Pleins d'énergie et d'idées, ils se lancent souvent seuls, armés d'un simple business plan. Utile, certes, mais largement insuffisant pour juger de la viabilité réelle d'un projet ! Pendant ce temps, les start-up innovantes bénéficient de méthodes agiles comme le Design Thinking ou le Lean Start-up, qui misent sur l'expérimentation et l'adaptation en temps réel. Alors, pourquoi ces outils seraient-ils réservés à une poignée d'initiés ? C'est là qu'intervient la Méthode Crash-Test. Pensée pour les entrepreneurs indépendants, elle combine rigueur des méthodes traditionnelles et souplesse des approches agiles : en huit étapes claires et concrètes, elle permet de tester, ajuster et sécuriser son projet avant de le lancer. Découvrez-la dans ce livre qui, enrichi de témoignages inspirants de "testeurs" conquis, sera bien plus qu'un guide. Il deviendra votre compagnon de route, pour que vous puissiez créer, vous aussi, une entreprise viable, rentable et alignée avec vos ambitions.