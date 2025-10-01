Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Crash-test

Brice Pouteil-Noble

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En France, la majorité des entreprises sont créées par des entrepreneurs indépendants. Pleins d'énergie et d'idées, ils se lancent souvent seuls, armés d'un simple business plan. Utile, certes, mais largement insuffisant pour juger de la viabilité réelle d'un projet ! Pendant ce temps, les start-up innovantes bénéficient de méthodes agiles comme le Design Thinking ou le Lean Start-up, qui misent sur l'expérimentation et l'adaptation en temps réel. Alors, pourquoi ces outils seraient-ils réservés à une poignée d'initiés ? C'est là qu'intervient la Méthode Crash-Test. Pensée pour les entrepreneurs indépendants, elle combine rigueur des méthodes traditionnelles et souplesse des approches agiles : en huit étapes claires et concrètes, elle permet de tester, ajuster et sécuriser son projet avant de le lancer. Découvrez-la dans ce livre qui, enrichi de témoignages inspirants de "testeurs" conquis, sera bien plus qu'un guide. Il deviendra votre compagnon de route, pour que vous puissiez créer, vous aussi, une entreprise viable, rentable et alignée avec vos ambitions.

Par Brice Pouteil-Noble
Chez Dunod

|

Auteur

Brice Pouteil-Noble

Editeur

Dunod

Genre

Création d'entreprise

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Crash-test par Brice Pouteil-Noble

Commenter ce livre

 

Crash-test

Brice Pouteil-Noble

Paru le 01/10/2025

224 pages

Dunod

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100887057
9782100887057
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” "Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.