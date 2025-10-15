Inscription
#Roman jeunesse

Histoire de l'information

Emmanuel Gros, Chris Haughton

ActuaLitté
Comprendre le passé éclaire le futur. C'est la conviction profonde qui a guidé Chris Haughton tout au long de ce livre. A travers le prisme de l'information, la façon dont on la produit, la traite, et la partage, c'est toute l'histoire de l'humanité que l'auteur retrace ici. De la naissance du langage et de l'écriture à l'apparition des nouvelles technologies, les bouleversements ont été nombreux. C'est une de ces révolutions que nous vivons actuellement à l'aire du tout-numérique et de l'avènement de l'intelligence artificielle, elle qui inquiète, interroge et bouleverse notre façon d'interagir. Cette rétrospective éblouissante nous plonge dans une histoire visuelle qui nous fait voyager dans le temps et sur tous les continents.

Par Emmanuel Gros, Chris Haughton
Chez Thierry Magnier

Auteur

Emmanuel Gros, Chris Haughton

Editeur

Thierry Magnier

Genre

Généralités

Histoire de l'information

Chris Haughton trad. Emmanuel Gros

Paru le 15/10/2025

144 pages

Thierry Magnier

24,90 €

9791035209131
© Notice établie par ORB
