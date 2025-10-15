Histoire de l'information

Comprendre le passé éclaire le futur. C'est la conviction profonde qui a guidé Chris Haughton tout au long de ce livre. A travers le prisme de l'information, la façon dont on la produit, la traite, et la partage, c'est toute l'histoire de l'humanité que l'auteur retrace ici. De la naissance du langage et de l'écriture à l'apparition des nouvelles technologies, les bouleversements ont été nombreux. C'est une de ces révolutions que nous vivons actuellement à l'aire du tout-numérique et de l'avènement de l'intelligence artificielle, elle qui inquiète, interroge et bouleverse notre façon d'interagir. Cette rétrospective éblouissante nous plonge dans une histoire visuelle qui nous fait voyager dans le temps et sur tous les continents.