Lettres à Lucilius

"Etre fragile comme un homme et serein comme un dieu : quel exploit ! " Sénèque a connu les aléas les plus spectaculaires d'une destinée humaine. Jeune homme, il a été si malade qu'il fut éloigné de Rome pour être soigné dans les sanctuaires d'Egypte. Devenu un écrivain adulé par l'élite romaine, il fut exilé sur une île sauvage à trente ans pour y passer huit longues années de solitude. A son retour à Rome, l'empereur Néron l'éleva au faîte de la richesse et du pouvoir tout en l'associant à ses crimes. Ecoeuré, Sénèque finit par tourner le dos au tyran. En s'éloignant de lui, il savait que tôt ou tard l'empereur le condamnerait à mort. Parce qu'il n'écrit qu'en se préparant à mourir, le dernier Sénèque redéfinit l'acte de philosopher autour d'un projet unique : gagner une liberté absolue, faire l'épreuve d'une joie que rien ne peut ébranler, s'installer dans un bonheur si vaste, si stable, que les limites de la vie ne le contiennent plus, de sorte que la mort, finalement, ne le concerne plus.