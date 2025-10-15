France : le choc ou la chute

Fractures identitaires, délinquance explosive, narcotrafic, islamiste, immigration incontrôlée, banalisation de l'antisémitisme, convergence des luttes, influence étrangère et aveuglement budgétaire : la France s'enfonce un peu plus chaque jour dans une spirale de désordre et de violences inédites qui menace les fondements mêmes de la République. Homicides et tentatives en hausse de 71 % en huit ans, une agression toutes les trois minutes, 40 attaques au couteau chaque jour... ces chiffres, qui claquent comme des gifles, disent la brutalité du réel. La digue craque et l'Etat, exsangue, ne parvient plus à remplir sa mission première : protéger. Dans ce livre percutant, Thibault de Montbrial dresse le constat lucide d'une France en état d'urgence. Fort de son expérience de terrain et de ses rencontres avec les Français depuis dix-huit mois, ce spécialiste reconnu des questions de sécurité met des mots précis sur la réalité que vivent nos concitoyens et nos forces de l'ordre, et propose les mesures concrètes d'un indispensable choc d'autorité. C'est un cri d'alerte, mais aussi un message d'espérance : le chaos qui se profile n'est pas une fatalité, à condition d'avoir le courage de rétablir l'autorité de l'Etat et, en redonnant à la France la force de protéger ses citoyens, de permettre que ceux-ci retrouvent la confiance indispensable à la reconstruction de la cohésion de la Nation.