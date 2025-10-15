Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

France : le choc ou la chute

Thibault de Montbrial

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Fractures identitaires, délinquance explosive, narcotrafic, islamiste, immigration incontrôlée, banalisation de l'antisémitisme, convergence des luttes, influence étrangère et aveuglement budgétaire : la France s'enfonce un peu plus chaque jour dans une spirale de désordre et de violences inédites qui menace les fondements mêmes de la République. Homicides et tentatives en hausse de 71 % en huit ans, une agression toutes les trois minutes, 40 attaques au couteau chaque jour... ces chiffres, qui claquent comme des gifles, disent la brutalité du réel. La digue craque et l'Etat, exsangue, ne parvient plus à remplir sa mission première : protéger. Dans ce livre percutant, Thibault de Montbrial dresse le constat lucide d'une France en état d'urgence. Fort de son expérience de terrain et de ses rencontres avec les Français depuis dix-huit mois, ce spécialiste reconnu des questions de sécurité met des mots précis sur la réalité que vivent nos concitoyens et nos forces de l'ordre, et propose les mesures concrètes d'un indispensable choc d'autorité. C'est un cri d'alerte, mais aussi un message d'espérance : le chaos qui se profile n'est pas une fatalité, à condition d'avoir le courage de rétablir l'autorité de l'Etat et, en redonnant à la France la force de protéger ses citoyens, de permettre que ceux-ci retrouvent la confiance indispensable à la reconstruction de la cohésion de la Nation.

Par Thibault de Montbrial
Chez Editions de l'Observatoire

|

Auteur

Thibault de Montbrial

Editeur

Editions de l'Observatoire

Genre

Actualité politique France

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur France : le choc ou la chute par Thibault de Montbrial

Commenter ce livre

 

France : le choc ou la chute

Thibault de Montbrial

Paru le 15/10/2025

170 pages

Editions de l'Observatoire

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032929360
9791032929360
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.