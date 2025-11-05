Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

With you Tome 1

Lyna Reys

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Même s'il veut la protéger, le sort est jeté. Enfin sortie d'une relation toxique, Lana voit son entrée à l'université comme un moyen de reprendre sa vie en main. Pour cela, elle va intégrer l'équipe des cheerleaders avec sa meilleure amie. Malgré ses efforts, elle a toujours l'impression d'être différente et rejetée. Heureusement, dans le cadre d'une étude sociale, elle débute une correspondance avec Flame, un inconnu qui va enfin lui donner le sentiment de compter. De son côté, Tyler s'est enfermé dans une spirale de rancoeur et de culpabilité depuis que sa soeur refuse de lui parler. Aider Matt, son meilleur ami qui semble sombrer, va lui offrir un nouveau but. Mais ce dernier a une petite soeur, Lana, qui s'avère bien trop curieuse. Afin de la protéger, Tyler la repousse de toutes ses forces, pour éviter qu'elle suive son frère dans sa chute. Or plus il la rejette, plus elle le fascine. D'autant que cette jeune femme, aussi têtue qu'imprévisible... correspond avec lui sous le nom de Cherry. Si Flame tente de séduire Cherry, Tyler sait qu'il doit garder ses distances avec Lana.

Par Lyna Reys
Chez Hachette

|

Auteur

Lyna Reys

Editeur

Hachette

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur With you Tome 1 par Lyna Reys

Commenter ce livre

 

With you Tome 1

Lyna Reys

Paru le 05/11/2025

416 pages

Hachette

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017348498
9782017348498
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.