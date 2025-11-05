With you Tome 1

Même s'il veut la protéger, le sort est jeté. Enfin sortie d'une relation toxique, Lana voit son entrée à l'université comme un moyen de reprendre sa vie en main. Pour cela, elle va intégrer l'équipe des cheerleaders avec sa meilleure amie. Malgré ses efforts, elle a toujours l'impression d'être différente et rejetée. Heureusement, dans le cadre d'une étude sociale, elle débute une correspondance avec Flame, un inconnu qui va enfin lui donner le sentiment de compter. De son côté, Tyler s'est enfermé dans une spirale de rancoeur et de culpabilité depuis que sa soeur refuse de lui parler. Aider Matt, son meilleur ami qui semble sombrer, va lui offrir un nouveau but. Mais ce dernier a une petite soeur, Lana, qui s'avère bien trop curieuse. Afin de la protéger, Tyler la repousse de toutes ses forces, pour éviter qu'elle suive son frère dans sa chute. Or plus il la rejette, plus elle le fascine. D'autant que cette jeune femme, aussi têtue qu'imprévisible... correspond avec lui sous le nom de Cherry. Si Flame tente de séduire Cherry, Tyler sait qu'il doit garder ses distances avec Lana.