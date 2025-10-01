Le Larousse du Cheval et du Poney

Cet ouvrage de référence, complet et illustré de plus de 500 photos et dessins, accompagnera les cavaliers débutants ou confirmés dans leur pratique équestre et leur découverte des chevaux. -Comprendre le cheval : l'essentiel pour découvrir l'histoire des relations entre l'homme et le cheval et décoder le comportement des chevaux. -Pratiquer l'équitation : les bases en images, étapes par étapes, pour harnacher son cheval, se mettre en selle, communiquer avec sa monture, trotter, galoper... -Choisir entre les différentes activités équestres : concours, randonnée, dressage... -S'occuper de son cheval au quotidien : tous les conseils pour prendre soin de lui au box, au pré, bien le nourrir et le soigner. -Connaître les chevaux : anatomie, robes, races... -Découvrir les métiers autour du cheval : éleveur, jockey, vétérinaire, palefrenier... et tous les renseignements sur les Galops.