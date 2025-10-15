Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

Be Bad and Bold

Collectif

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Be Bad and Bold prend sa source dans les archives du BBB, centre d'art et lieu ressource pour les artistes à Toulouse depuis 1993, ainsi qu'auprès des témoins et acteur·ices de son histoire. Le livre a été conçu en 2024, dans une tentative de projection vers un futur désirable pour ce projet associatif trentenaire en plein bouleversement. Dans un contexte de crise du secteur culturel en France, il explore des pistes de mutation des institutions et des métiers de l'art, où le collectif, la (science-)fiction, l'astrologie ou encore la tendresse, sont autant de ressources possibles.

Par Collectif
Chez Trèfle Editions

|

Auteur

Collectif

Editeur

Trèfle Editions

Genre

Beaux arts

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Be Bad and Bold par Collectif

Commenter ce livre

 

Be Bad and Bold

Collectif

Paru le 15/10/2025

220 pages

Trèfle Editions

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782959171932
9782959171932
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.