Be Bad and Bold prend sa source dans les archives du BBB, centre d'art et lieu ressource pour les artistes à Toulouse depuis 1993, ainsi qu'auprès des témoins et acteur·ices de son histoire. Le livre a été conçu en 2024, dans une tentative de projection vers un futur désirable pour ce projet associatif trentenaire en plein bouleversement. Dans un contexte de crise du secteur culturel en France, il explore des pistes de mutation des institutions et des métiers de l'art, où le collectif, la (science-)fiction, l'astrologie ou encore la tendresse, sont autant de ressources possibles.