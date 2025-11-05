Dans ses bras

Pour Isaac, l'entrée à l'université devait être un nouveau départ, fait d'insouciance et de fêtes. Au lieu de cela, il arrive un an après ses amis, dévasté par la mort récente de sa mère. Il cache du mieux qu'il peut sa douleur, en se forçant à profiter de sa nouvelle vie étudiante. Pour Wendy, le retour à Londres est difficile. Après un événement traumatisant dans son ancienne université, trahie par les personnes en qui elle avait placé une confiance aveugle, elle se replie dans ses doutes et sa tristesse. Lorsqu'ils se rencontrent lors d'une soirée étudiante, leur immédiate alchimie leur fait voir derrière les masques qu'ils affichent, au-delà des barrières qu'ils imposent entre eux et le reste du monde. S'autoriseront-ils à lâcher prise et se révéler dans les bras l'un de l'autre ?