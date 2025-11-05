Inscription
Bande dessinée jeunesse

Dans ses bras

Alexandra Deguilhem

ActuaLitté
Pour Isaac, l'entrée à l'université devait être un nouveau départ, fait d'insouciance et de fêtes. Au lieu de cela, il arrive un an après ses amis, dévasté par la mort récente de sa mère. Il cache du mieux qu'il peut sa douleur, en se forçant à profiter de sa nouvelle vie étudiante. Pour Wendy, le retour à Londres est difficile. Après un événement traumatisant dans son ancienne université, trahie par les personnes en qui elle avait placé une confiance aveugle, elle se replie dans ses doutes et sa tristesse. Lorsqu'ils se rencontrent lors d'une soirée étudiante, leur immédiate alchimie leur fait voir derrière les masques qu'ils affichent, au-delà des barrières qu'ils imposent entre eux et le reste du monde. S'autoriseront-ils à lâcher prise et se révéler dans les bras l'un de l'autre ?

Alexandra Deguilhem
Chez Hachette



Auteur

Alexandra Deguilhem

Editeur

Hachette

Genre

Romans, témoignages & Co

Dans ses bras

Alexandra Deguilhem

Paru le 05/11/2025

416 pages

Hachette

19,00 €

ActuaLitté
