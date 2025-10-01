Jaspage academy

Découvrez l'art du jaspage avec JULIETTE ROUILLON, plus connue sur les réseaux sous le pseudonyme @instabookeuse ! Dans cet ouvrage, Juliette partage son savoir-faire pour vous apprendre à réaliser des jaspages, plus beaux les uns que les autres. Avec une partie consacrée au matériel, des conseils avant de se lancer, et plus d'une quinzaine de tutoriels uniques et colorés, laissez-vous guider pour mettre vos livres en couleur et créer la bibliothèque de vos rêves ! Le plus : retrouvez à la fin de l'ouvrage des dizaines de motifs à décalquer pour vous lancer dans l'aventure du jaspage !