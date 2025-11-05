Oracle des lieux sacrés

Tirez une carte et recevez le message lumineux, la bénédiction ou la prophétie d'un haut lieu sacré. Vous ressentirez ses vertus et ses pouvoirs grâce à des rituels faciles à mettre en place. Vous deviendrez ainsi un véritable initié, dépositaire des secrets de sagesses millénaires... Trouvez votre bonne étoile dans le désert d'Atacama, accédez à la reconnaissance dans la pyramide de Kheops, contactez votre médiumnité dans le temple d'Apollon, réalisez l'unité féminin-masculin dans la cité chamanique de Teotihuacan... CE COFFRET CONTIENT : - 44 cartes de hauts lieux sacrés du monde. - Un livre en couleurs décrivant les rites sacrés et des rituels simples et pratiques.