Oracle des lieux sacrés

Eric Grange

Tirez une carte et recevez le message lumineux, la bénédiction ou la prophétie d'un haut lieu sacré. Vous ressentirez ses vertus et ses pouvoirs grâce à des rituels faciles à mettre en place. Vous deviendrez ainsi un véritable initié, dépositaire des secrets de sagesses millénaires... Trouvez votre bonne étoile dans le désert d'Atacama, accédez à la reconnaissance dans la pyramide de Kheops, contactez votre médiumnité dans le temple d'Apollon, réalisez l'unité féminin-masculin dans la cité chamanique de Teotihuacan... CE COFFRET CONTIENT : - 44 cartes de hauts lieux sacrés du monde. - Un livre en couleurs décrivant les rites sacrés et des rituels simples et pratiques.

Chez Hachette

Paru le 05/11/2025

192 pages

27,50 €

9782017267522
