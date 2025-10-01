Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Découvrez un superbe pays, plein de vitalité, avec ses villes historiques (comme Saint-Louis), ses paysages uniques (îles et canaux du Sine Saloum et de Casamance) ou ses régions de l'intérieur (parc du Niokolo Koba, pays bédik). Dans Le Routard Sénégal, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - une première partie en couleurs pour découvrir le pays à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - 4 itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (se mettre dans la peau d'un ornithologue en visitant le parc national du Djoudj ou encore découvrir en pirogue la fantastique beauté des îles du delta du Saloum...), des visites (flâner dans le centre historique de Saint-Louis, remonter la vallée du fleuve Sénégal ou assister au retour de pêche au port de Mbour...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - plus de 15 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir le Sénégal hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis plus de 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.