Un Noël qui ne manque pas de Steele

Entre flocons et piques acérées, il n'y a pas que la neige qui peut fondre... Un an après la tragédie qui a coûté la vie à son fiancé, Cléo tente de reconstruire sa vie dans les Alpes. Mais l'arrivée inattendue de Ryan Steele, skieur de renom et meilleur ami du disparu, vient bouleverser son fragile équilibre. En plus, il décide de s'installer chez elle ! Arrogant, imprévisible et décidé à accomplir une descente aussi spectaculaire que dangereuse en hommage à son ami, Ryan n'a pas d'autre choix que de solliciter l'aide de Cléo. Une mission périlleuse, car entre eux, la rancune est tenace : elle lui reproche d'avoir abandonné son fiancé, lui la considère responsable de sa disparition. Et ce n'est sûrement pas la magie de Noël qui pourra les aider à apaiser les tensions. Car entre eux, la douleur est encore vive... et l'attirance, irrésistible. Mais sur cette pente glissante, ce n'est pas une avalanche qui les menace... mais bien ce qu'ils pourraient ressentir.