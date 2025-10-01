Inscription
Hésitation

Stephenie Meyer, Luc Rigoureau

A l'occasion du vingtième anniversaire de Twilight, découvrez cette édition exclusive avec un jaspage d'exception. " Deux futurs, deux âmes soeurs... C'était trop pour une seule personne. Je compris que ce n'était pas Edward et Jacob que j'avais essayé de réconcilier, c'étaient les deux parts de moi-même, la Bella d'Edward et la Bella de Jacob. Malheureusement, elles ne pouvaient coexister et j'avais eu tort de tenter de les y contraindre. A présent, je ne doute pas de ce que je désire, ni de ce dont j'ai besoin... ni de ce que je vais faire, là, maintenant. " .

Par Stephenie Meyer, Luc Rigoureau
Chez Hachette

Auteur

Stephenie Meyer, Luc Rigoureau

Editeur

Hachette

Genre

Paranormal glam

Hésitation

Stephenie Meyer trad. Luc Rigoureau

Paru le 01/10/2025

610 pages

Hachette

10,90 €

9782017333968
