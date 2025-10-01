Mes premières chansons Aladdin

Des livres sonores de 6 puces pour faire découvrir aux tout-petits la magie des chansons Disney ! Le premier livre sonore à la découverte des plus belles chansons Disney ! Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la chanson. Une illustration simple et tendre accompagne chaque chanson mythique d'Aladdin et invite à découvrir l'univers magique du film. En écoutant ou en chantant, l'enfant peut observer les détails de l'image tout en étant autonome. 6 puces sonores : 5 chansons incontournables + 1 chanson karaoké ! Nuits d'Arabie ; Je vole ; Ton meilleur ami ; Prince Ali ; Ce rêve bleu ; une chanson bonus en karaoké ! Dès 18 mois.