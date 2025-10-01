Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Mes premières chansons Aladdin

Disney, Xxx

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Des livres sonores de 6 puces pour faire découvrir aux tout-petits la magie des chansons Disney ! Le premier livre sonore à la découverte des plus belles chansons Disney ! Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la chanson. Une illustration simple et tendre accompagne chaque chanson mythique d'Aladdin et invite à découvrir l'univers magique du film. En écoutant ou en chantant, l'enfant peut observer les détails de l'image tout en étant autonome. 6 puces sonores : 5 chansons incontournables + 1 chanson karaoké ! Nuits d'Arabie ; Je vole ; Ton meilleur ami ; Prince Ali ; Ce rêve bleu ; une chanson bonus en karaoké ! Dès 18 mois.

Par Disney, Xxx
Chez Hachette

|

Auteur

Disney, Xxx

Editeur

Hachette

Genre

Livres sonores

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mes premières chansons Aladdin par Disney, Xxx

Commenter ce livre

 

Mes premières chansons Aladdin

Disney, Xxx

Paru le 01/10/2025

12 pages

Hachette

16,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017331391
9782017331391
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.