#Essais

Ecos, entraînements et annales

Leo Azria, Levana Taieb, Anne Charon, Nicolas Meton

Les ECOS (Examens Cliniques Objectifs Structurés) sont un nouveau type d'épreuve qui permettent de valider le certificat de compétences cliniques en association avec les EDN. Ils évaluent la compétence clinique et la compétence communicative. L'ensemble des spécialités est divisé en 4 volumes qui proposent une série de situations cliniques pour s'entraîner avec : - La situation de départ (scénario et questions pour l'étudiant / consignes du patient) - Une grille d'évaluation - Un rappel des bons réflexes Cette troisième édition propose également des annales corrigées, dont des sujets 2025.

Leo Azria, Levana Taieb, Anne Charon, Nicolas Meton
Ellipses

|

Auteur

Leo Azria, Levana Taieb, Anne Charon, Nicolas Meton

Editeur

Ellipses

Genre

Hépato-gastro-entérologie

Ecos, entraînements et annales

Leo Azria, Levana Taieb

Paru le 04/11/2025

440 pages

Ellipses

26,00 €

9782340111059
