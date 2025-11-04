Ecos, entraînements et annales

Les ECOS (Examens Cliniques Objectifs Structurés) sont un nouveau type d'épreuve qui permettent de valider le certificat de compétences cliniques en association avec les EDN. Ils évaluent la compétence clinique et la compétence communicative. L'ensemble des spécialités est divisé en 4 volumes qui proposent une série de situations cliniques pour s'entraîner avec : - La situation de départ (scénario et questions pour l'étudiant / consignes du patient) - Une grille d'évaluation - Un rappel des bons réflexes Cette troisième édition propose également des annales corrigées, dont des sujets 2025.