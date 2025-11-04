La santé publique en infographies pour l'EDN

Vous préparez activement les EDN et souhaitez optimiser efficacement vos révisions ? Innovant et visuel, ce livre vous propose une démarche pédagogique unique conçue spécialement pour vous faire gagner du temps et ne rien laisser au hasard. Toutes les infographies pédagogiques ont été soigneusement sélectionnées et réalisées à partir des questions réelles posées lors des précédentes sessions des ECN/EDN. Pour vous éviter les pièges et identifier rapidement l'essentiel, chaque item est accompagné d'une fiche synthétique regroupant les points-clés indispensables. Alors que la santé publique, la médecine légale et la médecine du travail peuvent représenter jusqu'à 10% de vos épreuves, assurez-vous une parfaite maîtrise de ces spécialités trop souvent redoutées par les étudiants. 100% à jour des dernières réformes, cet ouvrage est votre meilleur allié vers la réussite.