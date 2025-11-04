Inscription
#Essais

Géographie de la population : démographie, distribution spatiale ; Géographie de l’Union européenne

Marie-Françoise Fleury, Benoît Seurot, Yannick Clavé

La collection 100% Réussite CAPES, à destination des étudiants de licence, propose des manuels sur les thèmes au programme du CAPES d'histoire-géographie. Dans chaque ouvrage, on trouve : - Des cours complets sous forme de chapitres structurés ; - Des fiches pour retenir l'essentiel ; - Des mises au point épistémologiques, du vocabulaire et des zooms pour découvrir les notions, les acteurs et les exemples ; - Des pistes bibliographiques et numériques pour approfondir ; - Des méthodes détaillées pour réussir les épreuves ; - De nombreux sujets corrigés et des croquis pour s'entraîner. Géographie de l'Union européenne L'UE avec ses 27 Etats membres présente le modèle d'intégration régionale le plus abouti au monde. Elle joue un rôle majeur dans la mondialisation, avec des recompositions à toutes les échelles. Elle est aujourd'hui confrontée à de nombreux défis socio-économiques, environnementaux et géopolitiques. Géographie de la population La géographie de la population étudie la répartition spatiale des populations humaines à la surface de la Terre, ainsi que les dynamiques qui l'influencent. Elle analyse la distribution, la densité, les mouvements migratoires, la structure démographique et les facteurs explicatifs qui influencent ces phénomènes à différentes échelles. Elle analyse également l'urbanisation et les interactions entre population et environnement.

Genre

Dictionnaires et ouvrages géné

Paru le 12/11/2025

448 pages

Ellipses

26,00 €

9782340109155
