COMMENT J'AI PARLÉ AVEC MES PLANTES

Adara, onze ans, quitte la Californie avec son père pour s'installer dans les terres froides et plates du Michigan... et ça craint. Après le récent décès de maman, cela semble bien trop tôt. Parler à papa a toujours été plus difficile qu'avec maman, mais là, c'est comme marcher sur des oeufs. Et pourquoi a-t-il fait traverser le pays aux plantes d'intérieur de maman ? Sa mère était peut-être surnommée "celle qui murmure à l'oreille des plantes" , mais Adara commence à se demander s'il n'y a pas quelque chose de plus. Alors quand elle rencontre une petite plante succulente nommée Perle, elle découvre la même capacité magique que sa mère : parler aux plantes ! Mais s'occuper de Perle n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît, Adara ne sait pas comment répondre à ses besoins. C'est un peu comme si la petite plante grasse traversait les mêmes difficultés que la jeune fille. Si seulement Perle pouvait demander de l'aide à la jeune adolescente... et qu'Adara pouvait parler à coeur ouvert à son père.

Chez EP média

EP média

Genre

Divers

Paru le 14/01/2026

EP média

19,95 €

9782889326846
