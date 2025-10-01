La Belle au Bois Dormant

Il était une fois, au parc Disneyland Paris, dans le château d'Aurore ... ... était exposé un précieux trésor que les fans du monde entier se pressaient de venir admirer : le grimoire de la Belle au Belle Dormant, tiré du dessin animé. En exclusivité, et pour la première fois, sa réplique exacte prend vie avec l'histoire du film racontée avec les images et dialogues du film ! Ce magnifique objet de collection, en tirage limité, possède une fabrication exceptionnelle : couverture en fer à dorer, fer holographique sur les pierres précieuses en relief, lettrines en or à l'intérieur dessinées par une illustratrice. Un ouvrage féerique pour vivre la magie de Disney à la maison ! Résumé : Le jour de son baptême, la princesse Aurore est victime d'un sort funeste que lui jette la sorcière Maléfique : avant son seizième anniversaire, elle se piquera le doigt sur la pointe d'un rouet et tombera dans un profond sommeil. Seul le baiser d'un prince pourra alors la réveiller ! Pour la protéger, ses marraines fées la cachent dans la forêt, jusqu'au jour où son destin la rattrape...