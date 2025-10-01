Inscription
#Album jeunesse

Noël sous les flocons

Pierre Gemme, Sara Fandrey

Ce matin, Lili la petite souris sort de son nid et, surprise ! Dehors, tout est blanc. C'est l'hiver, explique maman. La neige a tout recouvert et Noël approche. Lili n'a jamais vu ça de sa vie. Les animaux décorent la forêt, glissent sur les flaques gelées et font des ours de neige. Emerveillée, la petite souris découvre pour la première fois toutes les surprises de Noël. Une histoire courte mettant en scène une petite souris entourée de sa famille et de ses amis, pour faire découvrir aux tout-petits la magie de Noël et les joies de l'hiver.

Par Pierre Gemme, Sara Fandrey
Chez Hachette

|

Auteur

Pierre Gemme, Sara Fandrey

Editeur

Hachette

Genre

Tout-carton

Noël sous les flocons

Pierre Gemme, Sara Fandrey

Paru le 01/10/2025

24 pages

Hachette

9,95 €

9782017223566
