Noël sous les flocons

Ce matin, Lili la petite souris sort de son nid et, surprise ! Dehors, tout est blanc. C'est l'hiver, explique maman. La neige a tout recouvert et Noël approche. Lili n'a jamais vu ça de sa vie. Les animaux décorent la forêt, glissent sur les flaques gelées et font des ours de neige. Emerveillée, la petite souris découvre pour la première fois toutes les surprises de Noël. Une histoire courte mettant en scène une petite souris entourée de sa famille et de ses amis, pour faire découvrir aux tout-petits la magie de Noël et les joies de l'hiver.