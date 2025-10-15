Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Si Noël m’était conté

Immaculata Soeur, Soeur Immaculata

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Onze contes d'inspiration variée ont été réunis dans ce recueil. Ils sont nourris de méditations de la moniale à la suite de ses lectures bibliques et de son expérience annuelle des fêtes liturgiques. Les personnages de l'Evangile peuvent ainsi rencontrer comme naturellement leurs ancêtres de l'Ancien Testament : Marie console Eve, les Rois Mages découvrent un des leurs, nommé Melchisédech... A travers une narration tendre, non dénuée d'humour, le lecteur est amené à une réflexion de plus en plus profonde qui s'apparente à une véritable contemplation, comme celle de saint Joseph qui reçoit dans l'étable la Sainte Trinité en personne. D'autres contes, apparentés à des paraboles, font écho à la recherche personnelle de la poétesse. Pour elle, toute création artistique n'est que participation à la Création du Père et il y a un bonheur à accueillir cette grâce en son Fils.

Par Immaculata Soeur, Soeur Immaculata
Chez Editions du Carmel

|

Auteur

Immaculata Soeur, Soeur Immaculata

Editeur

Editions du Carmel

Genre

Eveil de la foi

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Si Noël m’était conté par Immaculata Soeur, Soeur Immaculata

Commenter ce livre

 

Si Noël m’était conté

Immaculata Soeur, Soeur Immaculata

Paru le 15/10/2025

88 pages

Editions du Carmel

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782847139426
9782847139426
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.