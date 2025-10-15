Si Noël m’était conté

Onze contes d'inspiration variée ont été réunis dans ce recueil. Ils sont nourris de méditations de la moniale à la suite de ses lectures bibliques et de son expérience annuelle des fêtes liturgiques. Les personnages de l'Evangile peuvent ainsi rencontrer comme naturellement leurs ancêtres de l'Ancien Testament : Marie console Eve, les Rois Mages découvrent un des leurs, nommé Melchisédech... A travers une narration tendre, non dénuée d'humour, le lecteur est amené à une réflexion de plus en plus profonde qui s'apparente à une véritable contemplation, comme celle de saint Joseph qui reçoit dans l'étable la Sainte Trinité en personne. D'autres contes, apparentés à des paraboles, font écho à la recherche personnelle de la poétesse. Pour elle, toute création artistique n'est que participation à la Création du Père et il y a un bonheur à accueillir cette grâce en son Fils.