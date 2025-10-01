Donner la vie (série Philie Station)

Comment survivre à un si grand bonheur ? Très jeune, Maxime a voulu avoir des enfants. Quand il a rencontré Laura, de dix ans son aînée, ils sont vite devenus parents d'un petit Elio, qui les a comblés dès la première seconde. Alors, agrandir la famille est une évidence. Lorsqu'un nouveau bébé s'annonce, tous deux sont aux anges, enthousiastes à l'idée de voir leur bonheur s'accroître. Mais même le train le mieux lancé peut finir par dérailler. Et la réalité est parfois bien différente de ce qu'elle semble être... Qu'est-ce qui se joue vraiment derrière l'euphorie de la naissance d'Alba ? Dans quels sombres méandres les jeunes parents vont-ils être emportés ? Si vous aimez les tranches de vie pleines d'émotions, accompagnez Maxime et Laura sur le chemin de la parentalité.