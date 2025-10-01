Inscription
Donner la vie (série Philie Station)

Florence Clerfeuille

ActuaLitté
Comment survivre à un si grand bonheur ? Très jeune, Maxime a voulu avoir des enfants. Quand il a rencontré Laura, de dix ans son aînée, ils sont vite devenus parents d'un petit Elio, qui les a comblés dès la première seconde. Alors, agrandir la famille est une évidence. Lorsqu'un nouveau bébé s'annonce, tous deux sont aux anges, enthousiastes à l'idée de voir leur bonheur s'accroître. Mais même le train le mieux lancé peut finir par dérailler. Et la réalité est parfois bien différente de ce qu'elle semble être... Qu'est-ce qui se joue vraiment derrière l'euphorie de la naissance d'Alba ? Dans quels sombres méandres les jeunes parents vont-ils être emportés ? Si vous aimez les tranches de vie pleines d'émotions, accompagnez Maxime et Laura sur le chemin de la parentalité.

Par Florence Clerfeuille
Chez Blanchet (Florence)

Auteur

Florence Clerfeuille

Editeur

Blanchet (Florence)

Genre

Littérature française

Donner la vie (série Philie Station)

Florence Clerfeuille

Paru le 01/10/2025

220 pages

Blanchet (Florence)

18,00 €

9791095023654
© Notice établie par ORB
