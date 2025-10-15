Pratiquer le chamanisme celtique

Cet ouvrage, nourri des enseignements transmis par les Esprits de la Nature et la tradition du chamanisme celtique, éclaire les enjeux de notre société contemporaine. Il met en lumière l'importance de renouer avec la sagesse spirituelle de nos ancêtres celtes, en particulier pour les femmes d'aujourd'hui. Il dévoile des pratiques ancestrales de guérison, jusqu'ici jamais présentées dans un livre. Son objectif : aider à apaiser les blessures du coeur, libérer nos élans et avancer sur le chemin de la guérison, afin de contribuer au soin dont le vivant a tant besoin.