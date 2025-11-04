Réussir le CAPES de Philosophie en L3

Depuis 2014, le CAPES externe de philosophie est orienté vers une une plus grande reconnaissance et valorisation des qualités pré-professionnelles, pédagogiques et didactiques des candidats. Le nouveau concours bac+3 accessible dès la L3 ne déroge pas à cette orientation. Si les épreuves d'admissibilité restent des épreuves classiques de dissertation philosophique et d'explication de texte philosophique, les épreuves d'admission changent, sinon dans leur esprit, du moins dans leur forme. Cet ouvrage " tout-en-un " a pour vocation d'aider les candidats à se préparer efficacement à toutes les épreuves de ce nouveau concours. Il propose des conseils de méthode et les applique dans des exemples de traitement des sujets zéro et de sujets donnés lors de sessions précédentes du CAPES. Un de ces traitements, commenté, est celui d'un candidat ayant obtenu une excellente note en dissertation. Anne Lemétayer est agrégée de philosophie. Elle enseigne en lycée et en Master MEEF à Rennes, en tant qu'intervenante extérieure pour l'Inspé de Bretagne. Hélène Royer-Rivierre est agrégée de philosophie. Elle enseigne en lycée, en CPES et en Master MEEF à Rennes. Elle est également formatrice à l'Inspé de Bretagne.