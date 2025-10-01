Saluer la vie (série Philie Station)

Y croire jusqu'au bout ! Alex, jeune tatoueur, passe le plus clair de son temps dans son van pour exercer son métier de façon itinérante, sans attaches. Il a malgré tout un point d'ancrage, vers lequel il revient toujours : sa grand-mère Tacko. Lorsque l'innommable s'empare de celle-ci, c'est leur existence à tous deux qui est remise en question. Comment le jeune homme pourrait-il la laisser affronter seule l'épreuve qui se profile à l'horizon ? Mais choisir de l'accompagner, c'est de fait renoncer à tout ce qui fait sa vie. Surtout que Tacko a un avis bien arrêté sur la question... Restera-t-il, quoi qu'il arrive, à ses côtés ? Saura-t-il trouver la force de défier le destin, quitte à se métamorphoser ? Ce récit explore toute la force du lien intergénérationnel. Alors, avec Alex et Tacko, saluez la vie !