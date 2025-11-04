Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

C’est Mozart qu’on assassine !

Eric Revel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
10 années de pouvoir et des échecs à la pelle ! Le Mozart de la Finance s'est planté et a planté la France. Emmanuel Macron, 8e Président de la Ve République, va tirer sa révérence . Le "Mozart de la Finance " quittera l'Elysée sous de lourds constats d'échecs. Son bilan est une suite de fiascos, de renoncements, d'échecs dissimulés derrière le paravent commode de la communication. Financièrement, le pays est exsangue. Politiquement, le "en même temps " s'avère une catastrophe dont le dissolution de l'Assemblée Nationale n'est que l'événement le plus chaotique. Diplomatiquement, la France est humiliée. La sécurité des Français et l'immigration sont demeurés des chantiers sans réponse. Les inégalités se sont creusées. Le nombre de pauvres n'a cessé de progresser. Le jeune père de la " sart up nation ", qui promettait un " nouveau monde " en 2017, s'est fracassé sur le mur de ses divagations, de son hubris et de son ignorance du peuple de France. Que d'angles morts, d'incohérences, de ratés, de mensonges et de dérobades auront marqué le double quinquennat de Macron dont la France sort fracturée et communautarisée comme jamais. Incapable de trancher, faute de convictions politiques, Macron a godillé, a procrastiné, jouant les "matamores " à la petite semaine et affaiblissant, un peu plus, le statut même de Président de la République. Dans ce pamphlet, documenté avec une précision d'orfèvre, Eric Revel , chapitre après chapitre, en reprenant les grandes pièces musicales de Wolfgang Amadeus Mozart, écrit l'opéra politique, social, économique et diplomatique du "Mozart de la finance " ! " Wolfie " n'a pas écrit d' "opéra-comique ". Macron, lui, aura composé une " tragédie lyrique ". Au centre de cette épopée dramatique : la France. Eric Revel, journaliste et homme de média, est docteur d'Etat en Finances internationales. Présent sur de nombreux plateaux de télévision et de radio, il est l'auteur de nombreux essais et romans.

Par Eric Revel
Chez Ellipses

|

Auteur

Eric Revel

Editeur

Ellipses

Genre

Actualité politique France

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur C’est Mozart qu’on assassine ! par Eric Revel

Commenter ce livre

 

C’est Mozart qu’on assassine !

Eric Revel

Paru le 04/11/2025

232 pages

Ellipses

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340111110
9782340111110
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.