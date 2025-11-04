C’est Mozart qu’on assassine !

10 années de pouvoir et des échecs à la pelle ! Le Mozart de la Finance s'est planté et a planté la France. Emmanuel Macron, 8e Président de la Ve République, va tirer sa révérence . Le "Mozart de la Finance " quittera l'Elysée sous de lourds constats d'échecs. Son bilan est une suite de fiascos, de renoncements, d'échecs dissimulés derrière le paravent commode de la communication. Financièrement, le pays est exsangue. Politiquement, le "en même temps " s'avère une catastrophe dont le dissolution de l'Assemblée Nationale n'est que l'événement le plus chaotique. Diplomatiquement, la France est humiliée. La sécurité des Français et l'immigration sont demeurés des chantiers sans réponse. Les inégalités se sont creusées. Le nombre de pauvres n'a cessé de progresser. Le jeune père de la " sart up nation ", qui promettait un " nouveau monde " en 2017, s'est fracassé sur le mur de ses divagations, de son hubris et de son ignorance du peuple de France. Que d'angles morts, d'incohérences, de ratés, de mensonges et de dérobades auront marqué le double quinquennat de Macron dont la France sort fracturée et communautarisée comme jamais. Incapable de trancher, faute de convictions politiques, Macron a godillé, a procrastiné, jouant les "matamores " à la petite semaine et affaiblissant, un peu plus, le statut même de Président de la République. Dans ce pamphlet, documenté avec une précision d'orfèvre, Eric Revel , chapitre après chapitre, en reprenant les grandes pièces musicales de Wolfgang Amadeus Mozart, écrit l'opéra politique, social, économique et diplomatique du "Mozart de la finance " ! " Wolfie " n'a pas écrit d' "opéra-comique ". Macron, lui, aura composé une " tragédie lyrique ". Au centre de cette épopée dramatique : la France. Eric Revel, journaliste et homme de média, est docteur d'Etat en Finances internationales. Présent sur de nombreux plateaux de télévision et de radio, il est l'auteur de nombreux essais et romans.