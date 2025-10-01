Inscription
#Manga

Kaijin Fugeki - Kindled Spirits Tome 3

Oh!great, Vincent Marcantognini, Nicolas Mortier

Le festival de la grande purification est l'occasion pour la ville de renvoyer aux cieux les Nocturnes scellés par Jin et Gao au cours des dix derniers mois. Mais Yukari, frustrée d'être tenue à l'écart, cède à la curiosité lors des préparatifs et s'aventure dans une zone interdite... libérant hélas l'un d'eux, le kamaitachi, qui fauche l'âme de Fuyu. Jin n'a d'autre choix que de solliciter Mano, une divinité de la chasse, pour les préparer à combattre la créature. Mais la bataille s'annonce ardue, car le kamaitachi gagne en puissance à chaque âme récoltée...

Oh!great, Vincent Marcantognini, Nicolas Mortier
Chez Pika Edition

Auteur

Oh!great, Vincent Marcantognini, Nicolas Mortier

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

Kaijin Fugeki - Kindled Spirits Tome 3

Oh!great trad. Vincent Marcantognini

Paru le 01/10/2025

192 pages

Pika Edition

7,70 €

9791043302343
