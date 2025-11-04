Inscription
#Essais

Mathématiques appliquées informatique

Sébastien Krief-Détraz

ActuaLitté
Au second semestre de Mathématiques Appliquées de la classe d'ECG, les acquis du lycée sont encore à consolider et il est nécessaire de perfectionner les techniques apprises au premier semestre. Il est aussi temps de découvrir de nouveaux concepts en s'appuyant sur la rigueur dans la rédaction et la manipulation des différents objets mathématiques travaillées précédemment. Cet ouvrage s'attèle donc à ce que chacun, qu'il ait suivi les options expertes, complémentaires ou simplement la spécialité en Terminale, puisse trouver des exercices à sa mesure, en l'état actuel de ses connaissances, puis progresse tout au long de son parcours. Dans une approche testée et validée auprès des étudiants, vous y trouverez : - le cours complet, couvrant tout le programme avec les démonstrations, des exemples, des remarques, des conseils et des méthodes ; - plus de 370 exercices corrigés, de difficulté croissante, du niveau lycée pour les plus faciles jusqu'aux pré-concours pour une transition réussie ; - des travaux spécifiques de programmation ainsi que de nombreuses activités Python, dès que les sujets s'y prêtent ; - des repères historiques pour parfaire sa culture générale, composante essentielle de la filière ECG. Par la progressivité des exercices proposés, cet ouvrage vous permettra d'atteindre les exigences requises et d'avoir de solides bases pour aborder sereinement les semestres à venir.

Sébastien Krief-Détraz
Ellipses

|

Auteur

Sébastien Krief-Détraz

Editeur

Ellipses

Genre

Mathématiques pour l'informati

Mathématiques appliquées informatique

Sébastien Krief-Détraz

Paru le 04/11/2025

468 pages

Ellipses

36,00 €

ActuaLitté
9782340110922
© Notice établie par ORB
