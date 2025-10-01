From Christmas with (glitter) love

Et si les mots d'autrefois avaient le pouvoir de changer le présent ? Au lycée, Hannah avait craqué pour Paul, mais elle a étouffé ses sentiments naissants pour laisser place à une amitié sincère et solide. Dix-sept ans plus tard, leur relation est ce qui compte le plus pour la jeune femme et elle ne la changerait pour rien au monde. Seulement, à l'approche des fêtes, la simple présence de Paul ne suffira peut-être pas... Face à un lutin armé de paillettes et un metteur en scène sexiste, Hannah se sent dépassée. D'autant plus lorsque des lettres rédigées au lycée ressurgissent. Qu'a-t-elle bien pu écrire à Paul ? Et comment réagirait-il s'il savait qu'elle ne l'a pas toujours considéré comme un simple ami ?