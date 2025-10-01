Inscription
#Roman francophone

From Christmas with (glitter) love

Tia Wolff

ActuaLitté
Et si les mots d'autrefois avaient le pouvoir de changer le présent ? Au lycée, Hannah avait craqué pour Paul, mais elle a étouffé ses sentiments naissants pour laisser place à une amitié sincère et solide. Dix-sept ans plus tard, leur relation est ce qui compte le plus pour la jeune femme et elle ne la changerait pour rien au monde. Seulement, à l'approche des fêtes, la simple présence de Paul ne suffira peut-être pas... Face à un lutin armé de paillettes et un metteur en scène sexiste, Hannah se sent dépassée. D'autant plus lorsque des lettres rédigées au lycée ressurgissent. Qu'a-t-elle bien pu écrire à Paul ? Et comment réagirait-il s'il savait qu'elle ne l'a pas toujours considéré comme un simple ami ?

Par Tia Wolff
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Tia Wolff

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Comédie romantique et humorist

From Christmas with (glitter) love

Tia Wolff

Paru le 01/10/2025

352 pages

Hugo et Compagnie

7,90 €

9791042902032
