Normes comptables internationales IFRS

Les IFRS (International Financial Reporting Standards) sont des normes comptables internationales pour aider les entreprises à produire des états financiers transparents, cohérents et comparables à l'échelle internationale. Cette nouvelle édition intègre l'arrêté semestriel du 30 juin 2025 qui s'inscrit dans un contexte économique et géopolitique difficile, notamment à cause de la persistance des conflits armés et la guerre commerciale engendrée par la hausse des tarifs douaniers américains. Il est marqué par l'entrée en vigueur de l'amendement à IAS 21. En termes d'actualités normatives, citons également l'adoption attendue par l'UE des modifications à IFRS 7 et IFRS 9 "Contracts Referencing Nature-dependent Electricity" . Points forts - En 48 pages le référentiel comptable international et les principales normes IAS / IFRS