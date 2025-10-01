Inscription
#Essais

Sang famille

Christophe Cazenove, William, Elodie Jacquemoire

Un nouveau héros à l'humour mordant... quand il a mangé ! Même s'il est le plus mignon de tous, Tizombi n'en reste pas moins un zombie à l'appétit insatiable. Il dévore, avale, gobe et croque tout ce qui passe à portée de sa dentition acérée. Tout sauf la jeune Margotik, une humaine amoureuse de lui. Mais quand Cassandra, une redoutable zombie aussi belle que puissante, arrive à prendre le coeur de Tizombi ainsi que le contrôle du cimetière, rien ne va plus dans la non-existence des morts-vivants. A Margotik de relever deux défis : se débarrasser de l'intruse et éviter de lui servir de casse dalle pour son quatre-heures.

Par Christophe Cazenove, William, Elodie Jacquemoire
Chez Bamboo Editions

Auteur

Christophe Cazenove, William, Elodie Jacquemoire

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Humour

Sang famille

Christophe Cazenove, William

Paru le 01/10/2025

48 pages

Bamboo Editions

11,90 €

9791041116430
