#Manga

Une fille si féline Tome 4

Camille Velien, Akinoko

ActuaLitté
Sa voisine a tout d'un chat... Minato Seno, élève de seconde, a un objectif en tête : devenir ami avec sa voisine de table, la dénommée Nekozane. Lors d'un festival, les deux camarades de classe se retrouvent par hasard au détour d'un stand. Et c'est sur un tête-à-tête imprévu que se termine la soirée, soirée dont le souvenir ne quitte bientôt plus l'esprit de Seno... L'automne approche, et apporte avec lui l'apparition d'une figure très importante pour Nekozane. La relation des deux jeunes camarades de classe s'apprête à entrer dans une phase nouvelle.

Par Camille Velien, Akinoko
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Camille Velien, Akinoko

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Shojo/fille

Une fille si féline Tome 4

Akinoko trad. Camille Velien

Paru le 01/10/2025

184 pages

Bamboo Editions

7,95 €

9791041116256
