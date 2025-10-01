Une fille si féline Tome 4

Sa voisine a tout d'un chat... Minato Seno, élève de seconde, a un objectif en tête : devenir ami avec sa voisine de table, la dénommée Nekozane. Lors d'un festival, les deux camarades de classe se retrouvent par hasard au détour d'un stand. Et c'est sur un tête-à-tête imprévu que se termine la soirée, soirée dont le souvenir ne quitte bientôt plus l'esprit de Seno... L'automne approche, et apporte avec lui l'apparition d'une figure très importante pour Nekozane. La relation des deux jeunes camarades de classe s'apprête à entrer dans une phase nouvelle.