#Essais

La gestion de projet

Roger Aïm, Stéphane Ngo-Maï

ActuaLitté
La gestion de projet est l'art de concilier objectifs, délais et ressources pour mener à bien toute initiative, qu'elle soit simple ou complexe. C'est une discipline devenue incontournable dans le monde professionnel (organiser un événement, lancer un nouveau produit...), et qui est confrontée à de nouvelles problématiques : l'avènement de l'agilité et de la flexibilité qui bouleversent les méthodes traditionnelles ; le télétravail rend la coordination des équipes plus complexe ; la prise en compte des risques liés au budget et au planning est plus que jamais critique. Cet ouvrage est spécialement conçu pour l'étudiant en comptabilité et gestion ; il a été conçu pour être un outil d'apprentissage efficace et accessible. Il offre un contenu à la fois condensé et précis, évitant le superflu pour se concentrer sur les fondamentaux. Les notions sont expliquées de manière progressive, avec des exemples concrets pour faciliter leur assimilation.

Roger Aïm, Stéphane Ngo-Maï
Chez Gualino Editeur

Auteur

Roger Aïm, Stéphane Ngo-Maï

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Gestion de projet

La gestion de projet

Roger Aïm

Paru le 04/11/2025

226 pages

Gualino Editeur

22,50 €

9782297257602
© Notice établie par ORB
