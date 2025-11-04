La gestion de projet est l'art de concilier objectifs, délais et ressources pour mener à bien toute initiative, qu'elle soit simple ou complexe. C'est une discipline devenue incontournable dans le monde professionnel (organiser un événement, lancer un nouveau produit...), et qui est confrontée à de nouvelles problématiques : l'avènement de l'agilité et de la flexibilité qui bouleversent les méthodes traditionnelles ; le télétravail rend la coordination des équipes plus complexe ; la prise en compte des risques liés au budget et au planning est plus que jamais critique. Cet ouvrage est spécialement conçu pour l'étudiant en comptabilité et gestion ; il a été conçu pour être un outil d'apprentissage efficace et accessible. Il offre un contenu à la fois condensé et précis, évitant le superflu pour se concentrer sur les fondamentaux. Les notions sont expliquées de manière progressive, avec des exemples concrets pour faciliter leur assimilation.