The perfect fit

Son nom suffit à faire naître la peur : Dante Moretti est un homme froid, calculateur, vicieux. Un chef de la mafia de Chicago extrêmement dangereux qui n'a pas hésité à faire massacrer son ex-fiancée et sa famille. Alors, quand il kidnappe Katerina, la jeune femme sait que sa vie ne tient plus qu'à un fil. Il ne lui rendra sa liberté que si le frère de Katerina rembourse l'argent qu'il lui a volé. En attendant, elle est prisonnière. Mais au fil des jours, malgré la peur, Kat est irrésistiblement attirée par cet homme étrange. Il est étouffant, dévorant, enivrant. Comment un coeur aussi froid que la glace peut-il allumer un tel brasier dans le sien ? Si elle n'y prend garde, Dante pourrait bien tout consumer sur son passage...