The perfect fit

Sadie Kincaid

Son nom suffit à faire naître la peur : Dante Moretti est un homme froid, calculateur, vicieux. Un chef de la mafia de Chicago extrêmement dangereux qui n'a pas hésité à faire massacrer son ex-fiancée et sa famille. Alors, quand il kidnappe Katerina, la jeune femme sait que sa vie ne tient plus qu'à un fil. Il ne lui rendra sa liberté que si le frère de Katerina rembourse l'argent qu'il lui a volé. En attendant, elle est prisonnière. Mais au fil des jours, malgré la peur, Kat est irrésistiblement attirée par cet homme étrange. Il est étouffant, dévorant, enivrant. Comment un coeur aussi froid que la glace peut-il allumer un tel brasier dans le sien ? Si elle n'y prend garde, Dante pourrait bien tout consumer sur son passage...

Par Sadie Kincaid
Chez City Editions

Auteur

Sadie Kincaid

Editeur

City Editions

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

The perfect fit

Sadie Kincaid

Paru le 29/10/2025

480 pages

City Editions

20,90 €

9782824627342
