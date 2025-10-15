De Robert Badinter, on garde en mémoire son plaidoyer contre la peine de mort qu'il a fait abolir à l'Assemblée nationale en 1981. Pourtant, il ne s'agit que d'un seul des combats, certes emblématique, de cet homme qui a passé sa vie à lutter contre toutes les injustices. Un engagement fort qui trouve ses racines dans sa jeunesse. Elevé dans une famille juive arrivée en France dans les années 1920, Robert Badinter est profondément marqué par les années de guerre et notamment la déportation de son père. Un événement fondateur qui le poussera à devenir avocat. Mais c'est avec son engagement politique qu'il défendra les causes qui transformeront profondément la société : la dépénalisation de l'homosexualité, les droits de l'Homme, l'antisémitisme... Ce livre trace le portrait d'un homme qui a été de tous les grands combats. Un personnage hors du commun désormais entré au Panthéon. Un homme juste, tout simplement.